Тележка массой 3 кг, движущаяся со скоростью 4м/с, сталкивается с неподвижной тележкой массой той же массы и сцепляется с ней. Чему равна скорость обеих тележек после взаимодействия

Физика

Тележка массой 3 кг, движущаяся со скоростью 4м/с, сталкивается с неподвижной тележкой массой той же массы и сцепляется с ней. Чему равна скорость обеих тележек после взаимодействия

Автор: Гость