Тележка массой 3 кг, движущаяся со скоростью 4м/с, сталкивается с неподвижной тележкой массой той же массы и сцепляется с ней. Чему равна скорость обеих тележек после взаимодействия

Физика
Тележка массой 3 кг, движущаяся со скоростью 4м/с, сталкивается с неподвижной тележкой массой той же массы и сцепляется с ней. Чему равна скорость обеих тележек после взаимодействия
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
MU=(m+M)*U" U"=MU/m+M U"=3*4/3+3=12/6=2м/с
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
География
Как мусон и бриз влияют на погоду зимой и летом
Ответить
Алгебра
Умоляю, помогите с алгеброй !! Можете написать ответы? Заранее огромное спасибо!!!
Ответить
Биология
Кареглазый мужчина женился на голубоглазой женщине. Оба ребёнка у них родились кареглазыми . Определить генотипы всех упомянутых лиц. Ген , определ...
Ответить
Английский язык
Напишите на английском языке ,краткое описание внешности Шерлока Холмса (срочно надо).
Ответить
Алгебра
Помогите пожалуйста! 8 номер
Ответить