Тележка массой 3 кг, движущаяся со скоростью 4м/с, сталкивается с неподвижной тележкой массой той же массы и сцепляется с ней. Чему равна скорость обеих тележек после взаимодействия
Физика
Тележка массой 3 кг, движущаяся со скоростью 4м/с, сталкивается с неподвижной тележкой массой той же массы и сцепляется с ней. Чему равна скорость обеих тележек после взаимодействия
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
MU=(m+M)*U" U"=MU/m+M U"=3*4/3+3=12/6=2м/с
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