Как мусон и бриз влияют на погоду зимой и летом

Гость: Гость:

Мусон-устойчивые ветры, периодически меняющие свое направление; летом дуют с океана, зимой с суши; свойственны тропическим областям и некоторым приморским странам умеренного пояса (Дальний Восток) . Муссонный климат характеризуется повышенной влажностью в летний период.Ураган-Ураган (от имени майянского бога Хуракана ) может иметь следующие значения: тропический циклон большой силы (используется в атлантическом и сев. -вост тихоокеанском бассейнах, максимальный постоянный ветер усредненный за 1 минуту от 73,5 миль / ч или 32,9 м / с по шкале Саффира-Симпсона )Смерч-Смерч (торнадо, тромб) — это сильный вращающийся вихрь воздуха с горизонтальными размерами менее 50 м и высотой менее 10 км Бриз- Бриз (фр. La brise, досл. «лёгкий ветерок» ) — это местный ветер. Его скорость небольшая — до 4 м/с. Бриз дует с суточной периодичностью на побережье морей, больших озёр и некоторых крупных ре