Папа купил 2 арбуза, по 4 кг каждый, и дыню массой 3 кг . Найди массу всей покупки?
Математика
Папа купил 2 арбуза, по 4 кг каждый, и дыню массой 3 кг . Найди массу всей покупки?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
11КГ ТАК КАК 4*2+4=11КГ
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