Папа купил 2 арбуза, по 4 кг каждый, и дыню массой 3 кг . Найди массу всей покупки?

Математика

Папа купил 2 арбуза, по 4 кг каждый, и дыню массой 3 кг . Найди массу всей покупки?

Автор: Гость