Пружина скоростью 103Н/м растянута на 4 см. Какова потанциальная энергия упругой де??ормации пружины
Физика
Пружина скоростью 103Н/м растянута на 4 см. Какова потанциальная энергия упругой де??ормации пружины
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Fупругости, возникающая при деформации пружины (растяжении и сжатии)=-kx, где х - удлинение в метрах, а К - жесткость в Н/м. Минус показывает, что сила упругости направлена против силы, вызывающей деформацию. Энергия деформированной пружины E=kx^2/2=103*0,04^2/2. E=0,0824H/м*м^2=8,24*10^(-2) Дж.
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