Отрывке слово что отличается по значению от остальных употреблений ? а) Ну что ваш батюшка ? все Английского клоба Старинный , верный член до гроба ? б) Ну , что соседки ? Что Татьяна? /Что Ольга резвая твоя ? в)Что враги...
Русский язык
Отрывке слово что отличается по значению от остальных употреблений ? а) Ну что ваш батюшка ? все Английского клоба Старинный , верный член до гроба ? б) Ну , что соседки ? Что Татьяна? /Что Ольга резвая твоя ? в)Что враги ? пусть клевещут язвительней ,/ Я пощады у них не прошу . г) " Ну, что ваш внук ?" -/ " Писал недавно " д)- Что ж лошади ? - спросила она вошедшего человека . - Давно готовы -с.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В. В остальных интересуются, как дела у тех, о ком речь.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
Капец как срочно! Даю 19баллов. 1) (х^2 - 9) * корень х + 5 = 0. 2) сверху: корень х + корень у = 3; снизу: корень х - корень у = 1. 3) Сверху: Кор...
Биология
Кареглазый мужчина женился на голубоглазой женщине. Оба ребёнка у них родились кареглазыми . Определить генотипы всех упомянутых лиц. Ген , определ...