Помогите с алгеброй! Срочно нужно быстро решить! Заранее огромное спасибо !
Алгебра
Помогите с алгеброй! Срочно нужно быстро решить! Заранее огромное спасибо !
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
N1. пусть x - скорость по течению Y- скорость против течения Составим систему уравнений: 3x+4y=380 1x+0,5y=85 Домножим второе уравнение на 8, получим: 3x+4y=380 8x+4y=680 Вычтем из первого уравнения второе и получаем: -5x=-300 X=60 это скорость по течению Соответственно: 60+0,5y=85, откуда у=50 ,скорость против течения Теперь примем собственную скорость за x, а скорость течения за у и составим новую систему: Х+у=60 Х-у=50 Сложим уравнения и получим: 2х=110 Х=55 Собственная скорость равна 55
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