Капец как срочно! Даю 19баллов. 1) (х^2 - 9) * корень х + 5 = 0. 2) сверху: корень х + корень у = 3; снизу: корень х - корень у = 1. 3) Сверху: Корень х + корень у = 5; снизу: х + у = 13.

Гость: Гость:

1)(x^2)*корень из (x+5) - 9*корень из x+5=0 Всё что под корнем переносим в правую часть уравнения (т.е. 0 делим на всё,что под корнем и получаем 0). Получаем: x^2-9=0 x^2=9 x=корень из 9 x=3