Імена поетів на чиї тексти писав шуберт
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Імена поетів на чиї тексти писав шуберт
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Гете, Шиллер, Гейне, Мюллер
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