Составьте молекулярные, полные и краткие ионные уравнения между веществами: BaCL2 ?? AgNO3, FeCL3 и NaOH, MgSO4 и KOH
Химия
Составьте молекулярные, полные и краткие ионные уравнения между веществами: BaCL2 ?? AgNO3, FeCL3 и NaOH, MgSO4 и KOH
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
BaCl2+2AgNO3=Ba(NO3)2+2AgCl(ос.) Ba2+ + 2Cl- + 2Ag+ + 2NO3-= Ba2+ + 2NO3- + 2AgCl Cl- + Ag+ = AgCl FeCl3+3NaOH=Fe(OH)3+3NaCl Fe3+ + 3Cl- + 3Na+ + 3OH-= Fe(OH)3 + 3Na+ + 3Cl- Fe3+ + 3OH- = Fe(OH)3 MgSO4+2KOH=Mg(OH)2+K2SO4 Mg2+ + SO42- + 2K+ + 2(OH)-=Mg(OH)2 + 2K+ +SO42- Mg2+ + 2OH-=Mg(OH)2
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