У похід пішло 12 туристів. Наймолодшому з них 20 років, а найстаршому - 30. Чи є серед ??их однолітки?
Математика
У похід пішло 12 туристів. Наймолодшому з них 20 років, а найстаршому - 30. Чи є серед ??их однолітки?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В промежутке от 20 до 30 всего 11 чисел (20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30), а туристов 12. Значит среди туристов точно есть как минимум два человека одного возраста.
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