Як відрізняється природа на півночі й на півдні Африки у зв'язку з різною протяжністю із заходу на схід?

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На севере Африки в связи с большой протяженность воздух очень сухой. Влажные океанические воздушные массы испаряются из-за огромного кол-во прямой солнечной энергии, потому растительный и животный мир очень скудный. Южная же часть материка значительно уже и имеет более богатую флору и фауну за счет более влажного воздуха и соответсвенно более питательной почвы.