Розвяжи задачі за діями і за допомогою рівняння. а) Кролик і Пятачок вирішили допо??огти Вінні - Пухові надути повітряні кульки для польоту по мед. Кролик устигає надути 5кульок за хвилину, а Пятачок тільки 3. Скільки часу зайн...
Математика
Розвяжи задачі за діями і за допомогою рівняння. а) Кролик і Пятачок вирішили допо??огти Вінні - Пухові надути повітряні кульки для польоту по мед. Кролик устигає надути 5кульок за хвилину, а Пятачок тільки 3. Скільки часу зайняла в них ця кропітка робота, якщо Вінні - Пух підготував 4 пакетики з кульками по 6 кульок у кожному, а працювали друзі разом без перерви? Задача 2 .б) Після польоту по мед Вінні - Пух і Пятачок зібралися пити чай. Вони поставили на стіл 4 тарілочки з медом, ложки й взялися його їсти . Вінні - Пух устигає зїсти 5 ложок меду за хвилину, а Пятачок -тільки 3 . Скільки часу будуть їсти мед друзі , якщо в кожній тарілочці по 6 ложок меду, а почали вони їсти одночасно й під час їди не відпочивають? Порівняй таблиці до заджач та розвязання задач а та б. ДОПОМОЖІТЬ БУДЛАСКА.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А) 4*6 = 24 шарика всего 5+3 = 8 шариков в минуту надувают вместе. 24:8 = 3 минуты понадобится. б) 4*6 = 24 ложки мёда во всех тарелочках 5+3 = 8 ложек съедают за минуту вдвоём. 24:8 = 3 минуты будут кушать.
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