Розвяжи задачі за діями і за допомогою рівняння. а) Кролик і Пятачок вирішили допо??огти Вінні - Пухові надути повітряні кульки для польоту по мед. Кролик устигає надути 5кульок за хвилину, а Пятачок тільки 3. Скільки часу зайн...

Математика

Розвяжи задачі за діями і за допомогою рівняння. а) Кролик і Пятачок вирішили допо??огти Вінні - Пухові надути повітряні кульки для польоту по мед. Кролик устигає надути 5кульок за хвилину, а Пятачок тільки 3. Скільки часу зайняла в них ця кропітка робота, якщо Вінні - Пух підготував 4 пакетики з кульками по 6 кульок у кожному, а працювали друзі разом без перерви? Задача 2 .б) Після польоту по мед Вінні - Пух і Пятачок зібралися пити чай. Вони поставили на стіл 4 тарілочки з медом, ложки й взялися його їсти . Вінні - Пух устигає зїсти 5 ложок меду за хвилину, а Пятачок -тільки 3 . Скільки часу будуть їсти мед друзі , якщо в кожній тарілочці по 6 ложок меду, а почали вони їсти одночасно й під час їди не відпочивають? Порівняй таблиці до заджач та розвязання задач а та б. ДОПОМОЖІТЬ БУДЛАСКА.

Автор: Гость