В ромбе ABCR точка S - середина стороны CR . SA =SB . Доказать , что данный ромб - квадрат

Гость: Гость:

Треугольники SAR и SBC равны по трём сторонам: SA= SB по условию, CS= SR так как S середина стороны, AR= BC как стороны ромба. Следовательно угол C= углу R как соответственные элементы. Эти углы являются внутренними односторонними углами при параллельных AR и BC и секущей CR, а следовательно их сумма равна 180 градусам. А так как они равны, то каждый из них равен 90 градусов. Следовательно ABCR - квадрат.