В ромбе ABCR точка S - середина стороны CR . SA =SB . Доказать , что данный ромб - квадрат
Геометрия
В ромбе ABCR точка S - середина стороны CR . SA =SB . Доказать , что данный ромб - квадрат
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Треугольники SAR и SBC равны по трём сторонам: SA= SB по условию, CS= SR так как S середина стороны, AR= BC как стороны ромба. Следовательно угол C= углу R как соответственные элементы. Эти углы являются внутренними односторонними углами при параллельных AR и BC и секущей CR, а следовательно их сумма равна 180 градусам. А так как они равны, то каждый из них равен 90 градусов. Следовательно ABCR - квадрат.
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