Распределите вещества на электролиты и неэлектролиты: Концентрированная азотная кислота, твердый фосфат натрия, раствор хлорида цинка, вода из реки, раствор глюкозы (органическое вещество)
Химия
Распределите вещества на электролиты и неэлектролиты: Концентрированная азотная кислота, твердый фосфат натрия, раствор хлорида цинка, вода из реки, раствор глюкозы (органическое вещество)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Примеры электролитов - водные растворы кислот, солей и оснований и некоторые кристаллы (например, й одид серебра, диоксид циркония) То есть, концентрированная азотная кислота не может быть электролитом, так как она безводна и не диссоциирует на ионы. Твёрдый фосфат натрия неэлектролит(порошок) Раствор хлорида цинка - электролит Вода из реки - неэлектролит Раствор глюкозы - неэлектролит
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Компланарны ли векторы a, b и c ? Помогите решить 6 задание и если можно, то желатель??о в письменном виде с понятным почерком ;)
Русский язык
В какой паре слова не однокоренные? спрашивать- справка завешивать- занавеска ??амечать-отметка выбирать- уборка
Биология
Дыхание-это ??? В чем состоит отличие дыхания большинства многоклеточных организ??овот одноклеточных организмов ???
Математика
Розвяжи задачі за діями і за допомогою рівняння. а) Кролик і Пятачок вирішили допо??огти Вінні - Пухові надути повітряні кульки для польоту по мед....