Распределите вещества на электролиты и неэлектролиты: Концентрированная азотная кислота, твердый фосфат натрия, раствор хлорида цинка, вода из реки, раствор глюкозы (органическое вещество)

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Примеры электролитов - водные растворы кислот, солей и оснований и некоторые кристаллы (например, й одид серебра, диоксид циркония) То есть, концентрированная азотная кислота не может быть электролитом, так как она безводна и не диссоциирует на ионы. Твёрдый фосфат натрия неэлектролит(порошок) Раствор хлорида цинка - электролит Вода из реки - неэлектролит Раствор глюкозы - неэлектролит