ПОМОГИТЕ СОСТАВИТЬ 4 ВОПРОСА.К ЭТОМУ ТЕКСТУ.Я не согласен. Джулия хорошая девочка, но это не значит, что она будет хорошим президентом. Кроме того она очень болтлива. Посмотри! Она болтает даже сейчас. Подумай, Тед будет отличн...

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ПОМОГИТЕ СОСТАВИТЬ 4 ВОПРОСА.К ЭТОМУ ТЕКСТУ.Я не согласен. Джулия хорошая девочка, но это не значит, что она будет хорошим президентом. Кроме того она очень болтлива. Посмотри! Она болтает даже сейчас. Подумай, Тед будет отличным президентом. Он скаут. Ты можешь доверять ему. Он хорош в математике. Он смелый. Вспомни, когда мы были в лагере, он вынес маленького мальчика из реки.(спас маленького мальчика, когда тот тонул).

Автор: Гость