1. Найти периметр прямоугольника, если длина одной стороны равна 15 см, а другой – в 3 раза меньше. 2. На рисунке дан lt; mn, АВ||А1В1 ||A2B2||A3B3||A4B4. ОА = АА1 = = А1А2 = А2А3 = А3А4, В2В4 = 10 см. Найдите: ОВ, В1В3, В1В4...

Геометрия

1. Найти периметр прямоугольника, если длина одной стороны равна 15 см, а другой – в 3 раза меньше. 2. На рисунке дан lt; mn, АВ||А1В1 ||A2B2||A3B3||A4B4. ОА = АА1 = = А1А2 = А2А3 = А3А4, В2В4 = 10 см. Найдите: ОВ, В1В3, В1В4. 3. В параллелограмме АВСК сторона АК = 32 см, АВ = ВК, ВТ – высота треугольника АВК. Определите среднюю линию трапеции ТВСК. 4. В прямоугольной трапеции один из углов равен 135°, средняя линия равна 27 см, а основания относятся как 2 : 7. Вычислите меньшую боковую сторону трапеции. 5. Боковая сторона трапеции разделена на три равные части, и из точек деления проведены к другой стороне отрезки, параллельные основаниям. Найдите длины этих отрезков, если основания трапеции равны 5 м и 11 см. Заранее спасибо)

Автор: Гость