Установите целесообразность использования разных видов топлива?
Химия
Установите целесообразность использования разных видов топлива?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Разные виды топлива имеют различную энергоемкость, температуру и время горения, а так же разное агрегатное состояние. Маслянную систему отопления, к примеру, не целесообразно подогревать бензином, ровно как и автомобиль заправлять углем.
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