Как дробь умножать на 100%
Математика
Как дробь умножать на 100%
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Домножаешь на одно и тоже число числительное и знаменательное так чтоб в знаменательном было 100.тогда в чеслительном будет количество процентов.
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