Помогите пж срочно. 34x-68=68; 54x-28=26; 2528:k-24=64; (x+59):42=86; 6x+5x-33=0; 3x-2x+16=32. Помогите пожалуйста ??рям щяс надо
Математика
Помогите пж срочно. 34x-68=68; 54x-28=26; 2528:k-24=64; (x+59):42=86; 6x+5x-33=0; 3x-2x+16=32. Помогите пожалуйста ??рям щяс надо
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
34x-68=68; 34х = 68 + 68 34х = 136 х = 136 : 34 х = 4 54x-28=26; 54х = 26 + 28 54х = 54 х = 1 2528:k-24=64; 2528 :k = 24 + 64 2528:k = 88 k = 2528 : 88 k = 308 и 8/11 (x+59):42=86; х + 59 = 86 * 42 х + 59 = 3612 х = 3612 - 59 х = 3553 6x+5x-33=0; 11х = 33 х = 3 3x-2x+16=32. х = 32 - 16 х = 16
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