Придумайте для текста называние. В холодные дни птицы ищут корм в течение всего дня. Где зимой добыть еду? Эту нелегкую задачу птицы лесов и полей решают по разному. Одни ищут корм на кустах и деревьях -на них остались почки, я...

Русский язык
Придумайте для текста называние. В холодные дни птицы ищут корм в течение всего дня. Где зимой добыть еду? Эту нелегкую задачу птицы лесов и полей решают по разному. Одни ищут корм на кустах и деревьях -на них остались почки, ягоды и семена.
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Гость:
Так и назовите "Где зимой добыть еду?"
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