Придумайте для текста называние. В холодные дни птицы ищут корм в течение всего дня. Где зимой добыть еду? Эту нелегкую задачу птицы лесов и полей решают по разному. Одни ищут корм на кустах и деревьях -на них остались почки, я...

Русский язык

Придумайте для текста называние. В холодные дни птицы ищут корм в течение всего дня. Где зимой добыть еду? Эту нелегкую задачу птицы лесов и полей решают по разному. Одни ищут корм на кустах и деревьях -на них остались почки, ягоды и семена.

Автор: Гость