Сколько существует пятизначных чисел, одинаково читающихся слева направо и справа налево?
Математика
Сколько существует пятизначных чисел, одинаково читающихся слева направо и справа налево?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Четвертая и пятая цифры должны в точности совпадать со второй и первой соответственно. Поэтому мы их не учитываем. Согласно основной формуле комбинаторики общее число сочетаний будет: 9*10*10=900.
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