Приведите 5 примеров на орфоэпические нормы , на морфологические и т д Пожалуйст?? , дам много баллов
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Приведите 5 примеров на орфоэпические нормы , на морфологические и т д Пожалуйст?? , дам много баллов
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Правило. I. Ударения в начальной форме глаголов. 1. В глаголах, заканчивающихся на И-ТЬ, ударным чаще всего является суффикс –И- Например: кровоточИть облегчИть ободрИть обострИть одолжИть плодоносИть положИть убыстрИть углубИть усугубИть Но: закУпорить клЕить озлОбить освЕдомиться тЕплиться опОшлить предвосхИтить надоУмить пЕрчить 2. В глаголах на –ИРОВАТЬ ударение чаще всего падает на –И-. Например: баллотИровать блокИровать копИровать приватизИровать конструИровать экспортИровать дискутИровать информИровать дозИровать НО: маркировАть премировАть нормировАть гофрировАть пломбировАть бомбардировАть Помни! заИндеветь заржАветь, заржавЕть (оба варианта правильные) кАшлянуть обезУметь плЕсневеть ходАтайствовать чЕрпать Источник: http://5-ege.ru/orfoepicheskie-normy-udarenie/
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