Напишите как называются местные степи евразии северной америки южной америки новой Зеландии

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Напишите как называются местные степи евразии северной америки южной америки новой Зеландии
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Новой Зеландии - туссоки Южной Америки -  Пампа
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