Здравствуйте, друзья. Пожалуйста, помогите с решением второго номера и хотелось б?? у вас уточнить, верно ли я решил 1 задание?
Математика
Здравствуйте, друзья. Пожалуйста, помогите с решением второго номера и хотелось б?? у вас уточнить, верно ли я решил 1 задание?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Первое верно (только можно дробь сократить: -1 4/6 = -1 2/3) При f'(x)>0, функция возрастает. При f'(x)<0, функция убывает.
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