Здравствуйте, друзья. Пожалуйста, помогите с решением второго номера и хотелось б?? у вас уточнить, верно ли я решил 1 задание?

Математика

Здравствуйте, друзья. Пожалуйста, помогите с решением второго номера и хотелось б?? у вас уточнить, верно ли я решил 1 задание?

Автор: Гость