Помогите пожалуйста правильно перевести! 1. Основателем нашего университета был император Александр I. 2. Августин Бетанкур был организатором и первым ректором университета. 3. Многие выпускники нашего университета являются зн...
Английский язык
Помогите пожалуйста правильно перевести! 1. Основателем нашего университета был император Александр I. 2. Августин Бетанкур был организатором и первым ректором университета. 3. Многие выпускники нашего университета являются знаменитыми конструкторами и инженерами. 4. Будущие строители, программисты, менеджеры и т.д. учатся здесь. 5. В мире есть несколько крупных операторов железных дорог. 6. Несколько компаний являются поставщиками энергии для железных дорог.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
The founder of our University was the Emperor Alexander I. Augustine Betancourt was the organizer and first rector of the university. Many graduates of our University are well-known designers and engineers. Future builders, programmers, managers, etc. are study here. In the world there are several large operators of the railroads. Several companies are suppliers of energy for the railroads
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Приведите 5 примеров на орфоэпические нормы , на морфологические и т д Пожалуйст?? , дам много баллов
Окружающий мир
Математика
Найдите разность между наибольшим и наименьшим трёхзначными числами, у которых п??и делении на 51 частное и остаток совпадают.
Математика
Обществознание