Помогите пожалуйста правильно перевести! 1. Основателем нашего университета был император Александр I. 2. Августин Бетанкур был организатором и первым ректором университета. 3. Многие выпускники нашего университета являются зн...

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Помогите пожалуйста правильно перевести! 1. Основателем нашего университета был император Александр I. 2. Августин Бетанкур был организатором и первым ректором университета. 3. Многие выпускники нашего университета являются знаменитыми конструкторами и инженерами. 4. Будущие строители, программисты, менеджеры и т.д. учатся здесь. 5. В мире есть несколько крупных операторов железных дорог. 6. Несколько компаний являются поставщиками энергии для железных дорог.

Автор: Гость