Какие качества ценил в людях автор романа дубровский

Литература
Какие качества ценил в людях автор романа дубровский
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Гость:
Автор романа Дубровский А.С.Пушкин. Он ценил преданность к дружбе, общность интересов, готовность прийти на помощь в трудную минуту, эмоциональную отзывчивость.
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