Два автомобиля одновременно отправляются в 240 километровый пробег первый едит со скоростью на 20км/ч больше чем второй и прибывает к финишу на 1 час раньше второго Найдите скорость первого автомобиля

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Не едит, а едет. Пусть х - скорость второго. Тогда х+20 - скорость первого. 240/х - время, потраченное на пробег вторым автомобилем. 240/(х+20) - время, потраченное на пробег первым автомобилистом. Уравнение: 240/х - 240/(х+20) = 1 Умножаем каждый член уравнения на х(х+20): 240(х+20) - 240х = 1•х(х+20) 240х + 4800 - 240х = х^2 + 20х х^2 + 20х - 4800 = 0 Дискриминант = корень из ((20^2 -4•(-4800)) = = корень из (400 + 19200) = = корень из (19600) = 140 х1 = (-20 -140)/2 = -160/2=-80 км/ч - не подходит, поскольку скорость - величина положительная. х2 = (-20+140)/2 = 120/2= 60 км/ч - скорость второго автомобиля. х+20= 60+20 = 80 км/ч - скорость первого автомобиля. Ответ: 80 км/ч