Бумажный кубик разрезали и развернули. Какие из фигур 1-5 могли получиться
Математика
Бумажный кубик разрезали и развернули. Какие из фигур 1-5 могли получиться
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Если кубик разрезать, то получится 2 паралеллепипеда
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