Бумажный кубик разрезали и развернули. Какие из фигур 1-5 могли получиться

Математика
Бумажный кубик разрезали и развернули. Какие из фигур 1-5 могли получиться
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Гость:
Если кубик разрезать, то получится 2 паралеллепипеда 
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