Существуют 2 точки зрения: 1. Для нормального функционирования политической сист??мы достаточно наличие всего двух конкурирующих партий. 2. Для нормального функционирования политической системы нужна острая конкуренция между ...
Обществознание
Существуют 2 точки зрения: 1. Для нормального функционирования политической сист??мы достаточно наличие всего двух конкурирующих партий. 2. Для нормального функционирования политической системы нужна острая конкуренция между партиями, а значит, и наличие пяти-семи партий. Какая точка зрения вам ближе? Приведите аргументы, подтверждающие её.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 точка зрения. Двух партий более чем достаточно. Это подтверждают своим примером множество успешных стран - мировых лидеров. Всегда есть партия-лидер с основным политическим вектором и оппозиционная партия с альтернативным вектором. Множество же партий делает политику многовекторной и не имеющей четких представлений и целей.
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