Какое произведения выбрать для сочинение по направлению "Победа и поражение" или "Честь и бесчестие" помогите ПЖ
Русский язык
Какое произведения выбрать для сочинение по направлению "Победа и поражение" или "Честь и бесчестие" помогите ПЖ
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Эти две темы как бы взамосвязаны по смыслу, но я бы посоветовала бы Победа и порожение
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