Помогите пожалуйста. 5905-27x=316

Математика
Помогите пожалуйста. 5905-27x=316
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Автор: Гость
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Гость:
-27х=316-5905                                                                                                       -27х=-5589                                                                                                             27х=5589                                                                                                                х=5589:27                                                                                                               х=207
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