Помогите пожалуйста. 5905-27x=316
Математика
Помогите пожалуйста. 5905-27x=316
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
-27х=316-5905 -27х=-5589 27х=5589 х=5589:27 х=207
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