Хелп ми плиззщ Нужно то ,что не отмечено галочками
История
Хелп ми плиззщ Нужно то ,что не отмечено галочками
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Наступлением войск Антанты руководил Ян Гамильтон. Наступление вели англо- французский , греческий и новозеландский корпуса. Обороной османов руководил Мустафа Кемаль Ататюрк, который в последствии стал первым президентом Турции.
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