Опираясь на соответсвующие табличные случаи умножения,найди значения следующих ??роизведений: 70х4 90х5 50х9 30х8 20х7 80х6
Математика
Опираясь на соответсвующие табличные случаи умножения,найди значения следующих ??роизведений: 70х4 90х5 50х9 30х8 20х7 80х6
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280, 450, 450, 240, 140, 480
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