КАК НЕЛЬЗЯ ЗАПОЛНИТЬ ПРОПУСК? Котенок _____________ высунулся из -под шкафа. осторожно; боязно; боязливо; опасливо или с опаской.

Русский язык
КАК НЕЛЬЗЯ ЗАПОЛНИТЬ ПРОПУСК? Котенок _____________ высунулся из -под шкафа. осторожно; боязно; боязливо; опасливо или с опаской.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Боязно, т.к. это - состояние страха, а все остальные слова - описания его действия
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