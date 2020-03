Немецкий язык, задание с домиком

Гость: Гость:

Liebe Juliane, entschuldige bitte mir, dass ich so lange nicht geschrieben habe. Hast du gefragt, wie und wie lange lerne ich Deutsch. Ich erzähle dir darüber gern. Ich lerne Deutsch in der Schule seit 5. Klasse. Außer Deutsch lerne ich auch Englisch. Ehrlich zu sagen, Englisch macht mir mehr Spaß. Ich finde ein bischen langweilig, Fremdsprache in der Klasse zu lernen. Ich finde, dass die Sprache für die Kommunikation zwischen Leute wichtig ist. Also, für mich Sprechen ist viel interessanter als Grammatik lernen oder Übungen machen, das macht mir Spaß. Ich verstehe aber, dass das auch im Fremdspracheunterricht wichtig ist. Deshalb mache ich immer selbst ohne Hilfe Hausaufgaben. Ich habe aber ein Problem. Ich habe Angst, wenn ich mit ausländische Leute reden muss. Wie kann ich dieses Problem lösen, was meinst du dazu? Hast du Probleme mit Fremdsprachen? Ich warte auf dein gleichen Antwort. Viele Grüße für deine Familie, mit freundlichen Grüßen, deine Katerina