Мертвых клеток много: а) в основной ткани в) в мышечной ткани б) в проводящей ткани; г) в образовательной ткани. Главная функция основной ткани: а) защита от повреждений; б) передвижение веществ; в) обеспечение роста раст...
Биология
Мертвых клеток много: а) в основной ткани в) в мышечной ткани б) в проводящей ткани; г) в образовательной ткани. Главная функция основной ткани: а) защита от повреждений; б) передвижение веществ; в) обеспечение роста растения; г) образование питательных веществ. Механическая ткань в растении: а) обеспечивает передвижение веществ; б) придаёт ему прочность и упругость; в) защищает его от повреждений; г) обеспечивает его рост. Кожица листа гороха состоит из: а) покровной ткани в) механической ткани б) соединительной ткани г) основной ткани.
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Г, б, а, а............................
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