К пятизначному числу, сумма цифр которого равна 2, прибавили двухзначное число. Рю??олучилось снова пятизначное число, сумма цифр которого равна 2. Какое число получилось

Математика
К пятизначному числу, сумма цифр которого равна 2, прибавили двухзначное число. Рю??олучилось снова пятизначное число, сумма цифр которого равна 2. Какое число получилось
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Задумали число 10001, к нему прибавили двухзначное число 99 и получили 10 100
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