К пятизначному числу, сумма цифр которого равна 2, прибавили двухзначное число. Рю??олучилось снова пятизначное число, сумма цифр которого равна 2. Какое число получилось

Математика

К пятизначному числу, сумма цифр которого равна 2, прибавили двухзначное число. Рю??олучилось снова пятизначное число, сумма цифр которого равна 2. Какое число получилось

Автор: Гость