Рассказ про дикорастущие растения

Окружающий мир
Рассказ про дикорастущие растения
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Гость:
Болиголов крапчатый Болиголов крапчатый Относится к семейству зонтичных. Смертельно ядовитое двулетнее растение. Произрастает на лесных опушках, заливных лугах, известняковых склонах, как сорное в посевах и огородах, на залежах и пустырях, около жилья, у дорог и заборов, на свалках, по склонам оврагов, по полотну железных дорог. Болиголов пчелы хорошо посещают, берут с него нектар и пыльцу. При определенных условиях дает большое количество нектара.
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