Почему если налить немного горячей воды в стеклянную охлажденную бутылку, вода закипит?!
Физика
Почему если налить немного горячей воды в стеклянную охлажденную бутылку, вода закипит?!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Это же миф вроде, я так думаю
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