Очень - очень Срочно!!!! Сегодня сдать нужно! 7 вопрос 13§ истории нового времени 8 кл??сс Юдовская: Какие черты были характерны для начавшей формироваться Викторианской Англии?
История
Очень - очень Срочно!!!! Сегодня сдать нужно! 7 вопрос 13§ истории нового времени 8 кл??сс Юдовская: Какие черты были характерны для начавшей формироваться Викторианской Англии?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Стабильная политическая система в парламенте, партии консерваторов и либералов, огромная колониальная система.
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