Опр. напряжение на желеном проводника длиной 240км сечение 12 мм² при силе тока 0,01А

Гость: Гость:

Найдём сперва сопротивление сие провода: l=240000 м, S=12 мм2, ро=0,098 Ом*мм2/м. R=(0.098*240000)/12=1960 Ом Теперь найдём напряжение по закону Ома для неполной цепи: U=IR=0.01*1960=19.6 В