Опр. напряжение на желеном проводника длиной 240км сечение 12 мм² при силе тока 0,01А
Физика
Опр. напряжение на желеном проводника длиной 240км сечение 12 мм² при силе тока 0,01А
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Найдём сперва сопротивление сие провода: l=240000 м, S=12 мм2, ро=0,098 Ом*мм2/м. R=(0.098*240000)/12=1960 Ом Теперь найдём напряжение по закону Ома для неполной цепи: U=IR=0.01*1960=19.6 В
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