1.Вычеслить пределы a) limx→4 (7x-10)/(3x+12) b) limx→2(x²-5x+6)/(x²-6x+8) c) limx→∞(15x²-3x+5)/(8x²-9x+1) d) limx→9(3-√x)/(4-√(2x-2))
Математика
1.Вычеслить пределы a) limx→4 (7x-10)/(3x+12) b) limx→2(x²-5x+6)/(x²-6x+8) c) limx→∞(15x²-3x+5)/(8x²-9x+1) d) limx→9(3-√x)/(4-√(2x-2))
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