ВРОДЕ ЭТО РЕАЛЬНАЯ МАТЕМАТИКА ПОМОГИТЕ в магазине конц товаров продаются 84 ручки из них 22 красных 9 зеленых 41 фиолетовая остальные синие и черные их поровну . Найдите вероятность того что случайно выбраннвя в этом магазине р...
Алгебра
ВРОДЕ ЭТО РЕАЛЬНАЯ МАТЕМАТИКА ПОМОГИТЕ в магазине конц товаров продаются 84 ручки из них 22 красных 9 зеленых 41 фиолетовая остальные синие и черные их поровну . Найдите вероятность того что случайно выбраннвя в этом магазине ручка будет красной или фиолетовой
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вероятность красной-22/84=11/42 вероятности фиолетовой 41/82=1/2
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Физика
Математика
1.Вычеслить пределы a) limx→4 (7x-10)/(3x+12) b) limx→2(x²-5x+6)/(x²-6x+8) c) limx→∞(15x²-3x+5)/(8x²-9x+1) d) limx→9(3-√x)/(4-√(2x-2))
История
Очень - очень Срочно!!!! Сегодня сдать нужно! 7 вопрос 13§ истории нового времени 8 кл??сс Юдовская: Какие черты были характерны для начавшей фор...