5 рыбалок за 5 часов словили 5 судаков. За сколько часов 100 рыбалок словили 100 судако???

Математика

5 рыбалок за 5 часов словили 5 судаков. За сколько часов 100 рыбалок словили 100 судако???

Автор: Гость