5 рыбалок за 5 часов словили 5 судаков. За сколько часов 100 рыбалок словили 100 судако???
Математика
5 рыбалок за 5 часов словили 5 судаков. За сколько часов 100 рыбалок словили 100 судако???
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
5 часов ведь уже 100 рибалок
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