Решите пожалуйста. Срочно. Нужно сегодня. 8 класс. Алгебра.

Гость: Гость:

1. а) х = +-8 б) х = +- 1/3 в) х = +- √3 г) х = 0 д) х = +-2 е) х² + 0,5х + 1/16 = 9/16 х² + 0,5 х - 0,5 = 0 2х² + х - 1 = 0 D = 1 + 8 = 9 x = (-1 + 3) : 4 = 0,5 и х = (-1 - 3) : 4 = -1 2. а) да б) да в) нет г) да 3. а) 7 б) - 6 в) 45 г) 2/81