Сила тока в электролиты 2А.Найти напряжение,если она потряется 45,6кДжза 1 минуту

Физика
Сила тока в электролиты 2А.Найти напряжение,если она потряется 45,6кДжза 1 минуту
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Итак, вспоминаем, что электрический заряд равен: q = I × t = 2A × 120с = 240Кл Теперь вспоминаем, что работа электрического поля равна: A = qU А работа нам известна (она равна потере энергии источника тока) Выразим U: U = A/q = 45600Дж/240Кл = 190В Ответ: напряжение равно 190 Вольт
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