Сила тока в электролиты 2А.Найти напряжение,если она потряется 45,6кДжза 1 минуту

Гость: Гость:

Итак, вспоминаем, что электрический заряд равен: q = I × t = 2A × 120с = 240Кл Теперь вспоминаем, что работа электрического поля равна: A = qU А работа нам известна (она равна потере энергии источника тока) Выразим U: U = A/q = 45600Дж/240Кл = 190В Ответ: напряжение равно 190 Вольт