Помогите пожалуйста, выделить грамматическую основу (слишком тупая чтобы сообразить) и укажите количество придаточных в предложениях. а) И снова что-то фальшивое прозвучало в этом голосе, который старался быть мягким и круглым...

Русский язык

Помогите пожалуйста, выделить грамматическую основу (слишком тупая чтобы сообразить) и укажите количество придаточных в предложениях. а) И снова что-то фальшивое прозвучало в этом голосе, который старался быть мягким и круглым, как голос мамы б) Сергей Петрович никак не ожидал того, что произойдет с ним в этот вечер, который он считал последним в своей жизни в) Его душу охватил стыд и гнев человека, который долго не понимал, что над ним смеются г) Он не верил Гартману, который всегда был сыт и утверждал, что обладание желаемым только разочаровывает Умоляюю ПОЖАЛУЙСТААА

Автор: Гость