Помогите пожалуйста, выделить грамматическую основу (слишком тупая чтобы сообразить) и укажите количество придаточных в предложениях. а) И снова что-то фальшивое прозвучало в этом голосе, который старался быть мягким и круглым...

Русский язык
Помогите пожалуйста, выделить грамматическую основу (слишком тупая чтобы сообразить) и укажите количество придаточных в предложениях. а) И снова что-то фальшивое прозвучало в этом голосе, который старался быть мягким и круглым, как голос мамы б) Сергей Петрович никак не ожидал того, что произойдет с ним в этот вечер, который он считал последним в своей жизни в) Его душу охватил стыд и гнев человека, который долго не понимал, что над ним смеются г) Он не верил Гартману, который всегда был сыт и утверждал, что обладание желаемым только разочаровывает Умоляюю ПОЖАЛУЙСТААА
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А) Что-то(подл.) прозвучало; который(подл.) старался быть мягким и круглым; голос(подл.) б) Сергей Петрович(подл.) не ожидал; что(подл.) произойдет; он(подл.) считал последним в) Стыд и гнев(однородные подл.) охватил; который(подл.) не понимал; смеются(сказ.) г) Он(подл.) не верил; который(подл.) был сыт и утверждал(однородные сказ.); обладание(подл.) разочаровывает Везде по 2 придаточных :)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Задача. для выполнения работы из бригады в 12 человек нужно отобрать от 3 до 5 человек. Сколькими способами это можно сделать
Ответить
Русский язык
Какое из этих названий предметов одежды и обуви образованно от названия части тела? варежка перчатка сапог валенок платье
Ответить
Математика
Найдите значение выражения (x+9): x²+18x+81 деленая на x-9 при x=81
Ответить
Литература
Прошу!Умоляю!На завтра срочно надо! Твор на тему: Разумное общество!!! Даю 50 баллов!!!
Ответить
Химия
Fe + HNO3(к) --> Fe(NO3) + NO3 + H2O. Расставьте коэффиценты методом электронного баланса
Ответить