Помогите пожалуйста, выделить грамматическую основу (слишком тупая чтобы сообразить) и укажите количество придаточных в предложениях. а) И снова что-то фальшивое прозвучало в этом голосе, который старался быть мягким и круглым...
Русский язык
Помогите пожалуйста, выделить грамматическую основу (слишком тупая чтобы сообразить) и укажите количество придаточных в предложениях. а) И снова что-то фальшивое прозвучало в этом голосе, который старался быть мягким и круглым, как голос мамы б) Сергей Петрович никак не ожидал того, что произойдет с ним в этот вечер, который он считал последним в своей жизни в) Его душу охватил стыд и гнев человека, который долго не понимал, что над ним смеются г) Он не верил Гартману, который всегда был сыт и утверждал, что обладание желаемым только разочаровывает Умоляюю ПОЖАЛУЙСТААА
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А) Что-то(подл.) прозвучало; который(подл.) старался быть мягким и круглым; голос(подл.) б) Сергей Петрович(подл.) не ожидал; что(подл.) произойдет; он(подл.) считал последним в) Стыд и гнев(однородные подл.) охватил; который(подл.) не понимал; смеются(сказ.) г) Он(подл.) не верил; который(подл.) был сыт и утверждал(однородные сказ.); обладание(подл.) разочаровывает Везде по 2 придаточных :)
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