1) Корень х - 3 = 2; 2) корень х -2 = х/2
Алгебра
1) Корень х - 3 = 2; 2) корень х -2 = х/2
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) корень (x-3)=2 x-3=4 x=4+3=7 2)корень(x-2)=корень(x/2) x-2=x/2 x/2=2 x=4
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