Перечислите события проходившие на княжеских и боярских дворах 11-12века
История
Перечислите события проходившие на княжеских и боярских дворах 11-12века
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Боярский или княжеский двор состоял из рядазданий, пристроенных друг к другу или соединённых переходами. Остальные помещения, видимо, не отличались особо большими размерами. В. Ф. Ржига отмечает особое значение сеней во втором ярусе дворцовых зданий. Сени «представляли собою помещение между клетями, игравшее роль позднейшей залы: здесь собирались князья с дружиною, здесь был княжеский престол, здесь же устраивались пиры»
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