Как определить максимальную посадочную скорость самолета, зная длину посадочной полосы и коэффициент трения (при g=10 м/с^2)?
Физика
Как определить максимальную посадочную скорость самолета, зная длину посадочной полосы и коэффициент трения (при g=10 м/с^2)?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
S- длина посадочной полосы. S=V^2/2*a a=Fтр/m=u*m*g/m=u*g S=V^2/2*u*g V=sqrt(2*u*g*S) Теперь надо подставить значения S и u
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