Как определить максимальную посадочную скорость самолета, зная длину посадочной полосы и коэффициент трения (при g=10 м/с^2)?

Физика

Как определить максимальную посадочную скорость самолета, зная длину посадочной полосы и коэффициент трения (при g=10 м/с^2)?

Автор: Гость